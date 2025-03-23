«Двое суток не спал»: Стендапер Бебуришвили попался на удочку мошенников и потерял 5,2 млн

Известный артист стендапа Андрей Бебуришвили стал жертвой мошенников, которые развели его на 5 миллионов 245 тысяч рублей. Артист рассказал об этом поклонникам в своём новом юмористическом монологе.

Стендапер признался, что инцидент произошеё 5 февраля 2025 года. По словам самого Бебуришвили, ему позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками «Почты России». Они убедили его сообщить SMS-код, необходимый, по их словам, для корректировки данных о посылке. Доверчивый юморист без всякой задней мысли предоставил код, который, как выяснилось, открыл доступ к его аккаунту на «Госуслугах».

Но на этом мошенники не остановились: далее они вышли на Бебуришвили в Telegram, представившись сотрудниками «Госуслуг». Аферисты разыграли целый спектакль, сообщив комику о якобы оформляемой на его имя доверенности на снятие денег. Затем, прибегнув к запугиванию, злоумышленники убедили стендапера в абсурдной истории: якобы эти деньги пойдут на поддержку ВСУ, а его обвинят в финансировании терроризма и привлекут к уголовной ответственности. Стандартная и давно известная махинация, увы, сработала и в этот раз.

«Двое суток не мог заснуть. Это было очень тяжело пережить. Я до сих пор в шоке!» – подытожил в выступлении стендапер.

В результате Бебуришвили потерял более пяти миллионов сбережений, переведя их на якобы «безопасный» счёт. Если быть точнее, стендапер обеднел на 5 миллионов 245 тысяч рублей. Но оптимизма артисту не занимать — одну из последних публикаций в соцсетях он подписал «Вам тут посылочка пришла, циферки назовите…», указав в качестве локации «Село Лох».