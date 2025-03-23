Масштабный сбой произошёл в сервисе продажи билетов «Укржелдороги»

По информации Kyiv City Express, причиной тому стала хакерская атака, направленная на серверы "Укржелдороги", что временно затруднило приобретение билетов через чат-бот и терминалы.

Ранее Life.ru рассказывал, как тысячи россиян оказались отключены от Интернета. Проблема возникла на стороне провайдера Lovit, оказывающего услуги жильцам домов крупного российского застройщика ПИК. Многие клиенты компании, которой теперь будет нелишним подумать над сменой названия, провели без подключения к Сети несколько дней. И сбои в работе наблюдаются до сих пор.