Россиянам могут разрешить покупку авто за наличные у иностранцев

После обращения главы Национального автомобильного союза Антона Шапарина в Минфин ведомство заявило, что решить проблему можно только через изменения в валютном законодательстве. В условиях текущих ограничений на платежи министерство и Центральный банк взяли этот вопрос на контроль и готовят соответствующие поправки.

Напомним, в феврале Mash рассказывал о прецеденте, случившемся с москвичкой. Девушка купила у гражданина Киргизии автомобиль Kia Sorento за 2,85 миллиона рублей, заплатила наличными и нарвалась на штраф в 855 тысяч — 30% от уплаченной суммы. К такой ситуации привели положения ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», который гласит, что если продавец не имеет российского паспорта, то расчёт с ним должен проводиться только через банк.