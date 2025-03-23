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23 марта, 10:42

Россиянам могут разрешить покупку авто за наличные у иностранцев

Mash: Минфин отменит штрафы для россиян, купивших авто за наличные у иностранцев

Минфин России планирует отменить штрафы для граждан, которые покупают автомобили за наличные у иностранцев. Об этом сообщает Mash.

После обращения главы Национального автомобильного союза Антона Шапарина в Минфин ведомство заявило, что решить проблему можно только через изменения в валютном законодательстве. В условиях текущих ограничений на платежи министерство и Центральный банк взяли этот вопрос на контроль и готовят соответствующие поправки.

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Напомним, в феврале Mash рассказывал о прецеденте, случившемся с москвичкой. Девушка купила у гражданина Киргизии автомобиль Kia Sorento за 2,85 миллиона рублей, заплатила наличными и нарвалась на штраф в 855 тысяч — 30% от уплаченной суммы. К такой ситуации привели положения ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», который гласит, что если продавец не имеет российского паспорта, то расчёт с ним должен проводиться только через банк.

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Shutterstock / FOTODOM / Nekrasov Andrey

Юрий Лысенко
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