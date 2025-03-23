В Кремле рассказали о возможности видеосвязи между Путиным и Трампом

Линия для видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом продолжает существовать и её можно использовать моментально, если возникнет такая необходимость. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков о возможности видеосвязи между Путиным и американским визави. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Это личное решение двух президентов. Если кто-то из них выступит с предложением соединиться по видеомосту, он тоже может быть организован очень быстро, фактически моментально. Потому что эта горячая линия для видеосвязи тоже создана, она шифрованная, она защищённая. И позволяет главам государств вести переговоры по самым чувствительным темам», — объяснил представитель Кремля.