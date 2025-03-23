Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 10:01

В Кремле рассказали о возможности видеосвязи между Путиным и Трампом

Песков: Видеозвонок между Путиным и Трампом можно организовать моментально

Линия для видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом продолжает существовать и её можно использовать моментально, если возникнет такая необходимость. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков о возможности видеосвязи между Путиным и американским визави. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Это личное решение двух президентов. Если кто-то из них выступит с предложением соединиться по видеомосту, он тоже может быть организован очень быстро, фактически моментально. Потому что эта горячая линия для видеосвязи тоже создана, она шифрованная, она защищённая. И позволяет главам государств вести переговоры по самым чувствительным темам»,объяснил представитель Кремля.

Песков рассказал о непростых технических переговорах для саммита Путина и Трампа
Песков рассказал о непростых технических переговорах для саммита Путина и Трампа

Ранее глава Штатов назвал телефонные переговоры с Владимиром Путиным по украинскому кризису «рациональной дискуссией». Он добавил, что хорошо знает президента России и очень обрадовался тому, что на их отношениях не сказались прозвучавшие в адрес Москвы обвинения Вашингтона во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar