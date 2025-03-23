Песков рассказал о непростых технических переговорах для саммита Путина и Трампа

Кремль и Белый дом должны провести серьёзную техническую подготовку для саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Эта встреча должна быть должным образом подготовлена, нужно сначала провести непростые технические переговоры. И вот как раз в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс», — объяснил представитель Кремля.