Разговор Путина и Трампа
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Регион
23 марта, 09:33

Песков рассказал о непростых технических переговорах для саммита Путина и Трампа

Кремль и Белый дом должны провести серьёзную техническую подготовку для саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Эта встреча должна быть должным образом подготовлена, нужно сначала провести непростые технические переговоры. И вот как раз в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс», — объяснил представитель Кремля.

Песков также отметил, что между президентами России и США в последние месяцы могли быть и другие контакты, кроме объявленных официально.

В США обозначили возможные сроки первой встречи Путина и Трампа
В США обозначили возможные сроки первой встречи Путина и Трампа

Ранее Уиткофф назвал место, где может состояться первый очный контакт глав двух государств. Переговоры Путина и Трампа с высокой долей вероятности организует Саудовская Аравия. А уже на этой неделе пройдут переговоры между Вашингтоном и Москвой. По данным журналист CBS News, американская и украинская стороны за день до них встретятся в Саудовской Аравии.

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Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Андрей Бражников
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