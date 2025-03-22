Делегация США встретится с переговорщиками Украины за день до саммита с Россией

Американская и украинская стороны встретятся в Саудовской Аравии в воскресенье, 23 марта, сообщила журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X со ссылкой на информированные источники. Беседа пройдёт в Эр-Рияде за день до запланированной встречи с представителями России.

Полный состав администрации Дональда Трампа и Владимира Зеленского пока неизвестен, но есть информация, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц на встречу не приедут.