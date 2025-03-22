Делегация США встретится с переговорщиками Украины за день до саммита с Россией
CBS: Делегации США и Украины проведут переговоры в Саудовской Аравии 23 марта
Американская и украинская стороны встретятся в Саудовской Аравии в воскресенье, 23 марта, сообщила журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X со ссылкой на информированные источники. Беседа пройдёт в Эр-Рияде за день до запланированной встречи с представителями России.
Полный состав администрации Дональда Трампа и Владимира Зеленского пока неизвестен, но есть информация, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц на встречу не приедут.
«Если в Эр-Рияде будет достигнут прогресс с российской командой, техническая группа США может снова встретиться с украинской командой позже в понедельник», — написала Дженнифер Джейкобс.
Напомним, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф ранее сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой состоятся в воскресенье, 23 марта. Однако позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что они запланированы на следующую неделю. Также стало известно, что российскую делегацию на переговорах с США 24 марта возглавят Карасин и Беседа, который лично выбрал президент Владимир Путин.
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