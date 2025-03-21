Контактов не будет: Киев отказался взаимодействовать с РФ на переговорах в Саудовской Аравии

Киев не планирует взаимодействовать с Москвой на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Он отметил, что встреча будет носить «технический» характер и на ней будет обсуждаться вопрос прекращения огня на территории Незалежной. При этом Киев не намерен вести прямые переговоры с Москвой. Таким образом, встречи представителей США с дипломатами обеих стран будут проходить по отдельности.

«Мы относимся к переговорам в Саудовской Аравии как к двусторонним украинско-американским. Там будут обсуждаться детали решений, которые уже приняты», — сказал журналистам Тихий.