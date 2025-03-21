Контактов не будет: Киев отказался взаимодействовать с РФ на переговорах в Саудовской Аравии
МИД Украины: Киев не будет контактировать с РФ на переговорах в Саудовской Аравии
Киев не планирует взаимодействовать с Москвой на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий.
Он отметил, что встреча будет носить «технический» характер и на ней будет обсуждаться вопрос прекращения огня на территории Незалежной. При этом Киев не намерен вести прямые переговоры с Москвой. Таким образом, встречи представителей США с дипломатами обеих стран будут проходить по отдельности.
«Мы относимся к переговорам в Саудовской Аравии как к двусторонним украинско-американским. Там будут обсуждаться детали решений, которые уже приняты», — сказал журналистам Тихий.
Он также отметил, что Киеву не известно, каким образом пройдёт встреча между представителями России и США
Ранее стало известно, что российскую делегацию на переговорах с США в Саудовской Аравии возглавят сенатор, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. Переговоры запланированы на 24 марта в Эр-Рияде.
ТАСС / АР / Baraa Anwer