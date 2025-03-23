Авиация России накрыла ракетами военные аэродромы ВСУ и цеха сборки БПЛА с дроноводами

Российская армия разгромила объекты инфраструктуры военных аэродромов, центры подготовки операторов БПЛА, а также живую силу противника в 138 районах. Об этом сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, центрам подготовки операторов БПЛА, цехам их производства и местам хранения», — говорится в сообщении.

Помимо этого российская ПВО сбила десять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Также ликвидировано 224 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.