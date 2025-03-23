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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 10:20

Авиация России накрыла ракетами военные аэродромы ВСУ и цеха сборки БПЛА с дроноводами

Минобороны: Российские ВС поразили аэродромы ВСУ и сбили 224 БПЛА за сутки

Российская армия разгромила объекты инфраструктуры военных аэродромов, центры подготовки операторов БПЛА, а также живую силу противника в 138 районах. Об этом сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, центрам подготовки операторов БПЛА, цехам их производства и местам хранения», — говорится в сообщении.

Помимо этого российская ПВО сбила десять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Также ликвидировано 224 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

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Ранее Life.ru рассказал, что ВС РФ освободили ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Парни взяли под свой контроль территорию села Срибное в Покровском районе. В военной операции приняли участие группировки войск «Центр».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parfen

Наталья Афонина
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