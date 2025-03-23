«Огромные склады и казармы»: Российские военные ударили по «городку» ВСУ в Черниговской области

ВС РФ ударили по «тренировочному городку» ВСУ в посёлке Десна в Черниговской области Украины. Об этом сообщил координатор российского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, именно там иностранные инструктора обучали пилотов дронов.

«Удивлён, наконец через три года войны вспомнили об одном из самых знаменитых тренировочных городков. Так и называется место – «Городок». Много казарменных и учебных заведений, поля с мишенями, автодром громадных размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, огромные склады с БК», — говорится в его телеграм-канале.