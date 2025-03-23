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Регион
23 марта, 11:03

«Огромные склады и казармы»: Российские военные ударили по «городку» ВСУ в Черниговской области

Лебедев: ВС РФ ударили по тренировочному городку ВСУ в Черниговской области

ВС РФ ударили по «тренировочному городку» ВСУ в посёлке Десна в Черниговской области Украины. Об этом сообщил координатор российского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, именно там иностранные инструктора обучали пилотов дронов.

«Удивлён, наконец через три года войны вспомнили об одном из самых знаменитых тренировочных городков. Так и называется место – «Городок». Много казарменных и учебных заведений, поля с мишенями, автодром громадных размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, огромные склады с БК», — говорится в его телеграм-канале.

Новости СВО. ВС РФ освободили Заолешенку и Рубанщину, разбита ракетная база ВСУ под Кировоградом, Зеленский провоцирует Трампа, 22 марта
Новости СВО. ВС РФ освободили Заолешенку и Рубанщину, разбита ракетная база ВСУ под Кировоградом, Зеленский провоцирует Трампа, 22 марта

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов. Цель была поражена в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В результате удара произошло силы противника потеряли оборудование для производства и готовые дроны.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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