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Регион
23 марта, 10:46

Снаряды всю ночь взрывались на тайном военном складе под Киевом после российского «прилёта»

Лебедев: РФ разнесли склады ВСУ с боекомплектом в Обуховском районе под Киевом

В Киевской области Украины вечером в субботу, 22 марта, были атакованы складские помещения ВСУ с боекомплектом. Как сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удар пришёлся на Обуховский район, снаряды после «прилёта» взрывались всю ночь.

«Одно попадание в Обуховском районе, в складские помещения с БК. Прилетело в 22:40 (мск) в 8:00 утра ещё горело, но уже не детонировало», — уточнил Лебедев.

В курском «котле» оказались иностранные убийцы дезертиров из ВСУ
В курском «котле» оказались иностранные убийцы дезертиров из ВСУ

Ранее стало известно, что наши парни ударили по цеху сборки БПЛА ВСУ, цель была поражена в городе Запорожье. После атаки на объекте полностью разрушилось оборудование, а также была уничтожена готовая продукция. Кроме того, в регионе проведена серия атак с использованием корректируемых авиабомб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Наталья Афонина
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