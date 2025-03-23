В Киевской области Украины вечером в субботу, 22 марта, были атакованы складские помещения ВСУ с боекомплектом. Как сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удар пришёлся на Обуховский район, снаряды после «прилёта» взрывались всю ночь.

«Одно попадание в Обуховском районе, в складские помещения с БК. Прилетело в 22:40 (мск) в 8:00 утра ещё горело, но уже не детонировало», — уточнил Лебедев.