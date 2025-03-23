Два года притворства: Признание президента Чехии обнажило суровую правду об Украине
Профессор Дизен: Признание президента Чехии по Украине обнажило лицемерие Запада
Президент Чехии Петр Павел в киеве 21 марта 2025 года. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Petr Pavel
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отреагировал на заявление чешского лидера Петра Павела о безнадёжности контрнаступления Украины в 2023 году. Он счёт, что суровое признание главы государства обнажило лицемерие Запада.
«Два года они притворялись, что Украина может победить, чтобы продолжать (боевые действия). Притворство, что Украина может победить, продавалось как «проукраинское», даже когда сотни тысяч их людей погибли напрасно», — сделал вывод профессор.
Ранее после саммита ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в глазах европейских лидеров он увидел подтверждение того, что Украина уже проиграла в конфликте. Он уже заметил во взглядах своих коллег осознание того, что вовлечение Европы в эту ситуацию было не самым мудрым решением, добавив, что венгры оказались правы в своих оценках.