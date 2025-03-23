« Два года они притворялись, что Украина может победить, чтобы продолжать (боевые действия). Притворство, что Украина может победить, продавалось как «проукраинское», даже когда сотни тысяч их людей погибли напрасно », — сделал вывод профессор.

Ранее после саммита ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в глазах европейских лидеров он увидел подтверждение того, что Украина уже проиграла в конфликте. Он уже заметил во взглядах своих коллег осознание того, что вовлечение Европы в эту ситуацию было не самым мудрым решением, добавив, что венгры оказались правы в своих оценках.