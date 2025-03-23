Разговор Путина и Трампа
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Регион
23 марта, 11:08

Песков рассказал о договорённости Путина и Трампа

Песков: Новый разговор Путина и Трампа состоится, если возникнет необходимость

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп условились при необходимости поддерживать контакты. Команды двух стран продолжают оперативно обмениваться важной информацией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Официальный представитель Кремля дал утвердительный ответ на вопрос о перспективе нового диалога, если Киев будет игнорировать договорённости.

«Президенты подтвердили своё намерение далее продолжать при необходимости контакты. Помимо этого, налажены контакты и по линии команд. И это позволяет весьма оперативно обмениваться информацией по наиболее актуальным вопросам», — подчеркнул Песков.

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Ранее сообщалось, что Песков не исключает возможность секретных переговоров главы государства с американским президентом. По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин и Трамп могли не раз связываться за последние несколько недель.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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