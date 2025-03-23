Песков рассказал о договорённости Путина и Трампа
Песков: Новый разговор Путина и Трампа состоится, если возникнет необходимость
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп условились при необходимости поддерживать контакты. Команды двух стран продолжают оперативно обмениваться важной информацией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Официальный представитель Кремля дал утвердительный ответ на вопрос о перспективе нового диалога, если Киев будет игнорировать договорённости.
«Президенты подтвердили своё намерение далее продолжать при необходимости контакты. Помимо этого, налажены контакты и по линии команд. И это позволяет весьма оперативно обмениваться информацией по наиболее актуальным вопросам», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что Песков не исключает возможность секретных переговоров главы государства с американским президентом. По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин и Трамп могли не раз связываться за последние несколько недель.
Life.ru