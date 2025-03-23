В Кремле намекнули на «секретные» переговоры Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин мог провести не один телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, переговоров могло быть больше двух за последнюю пару недель.

«Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать», — подчеркнул представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».