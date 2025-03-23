В Кремле намекнули на «секретные» переговоры Путина и Трампа
Песков не исключил, что Путин общался с Трампом больше 2 раз в последние недели
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин мог провести не один телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, переговоров могло быть больше двух за последнюю пару недель.
«Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать», — подчеркнул представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
Напомним, Путин пообщался по телефону с Трампом 15 марта, разговор продлился более двух часов. Главы государств обсудили отношения между странами и поговорили об Украине. Позже американский лидер назвал рациональным дискуссию с Путиным. Политики могут провести очные переговоры уже в ближайшие месяцы.
ТАСС / МИхаил Метцель