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Регион
23 марта, 09:46

В Кремле намекнули на «секретные» переговоры Путина и Трампа

Песков не исключил, что Путин общался с Трампом больше 2 раз в последние недели

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин мог провести не один телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, переговоров могло быть больше двух за последнюю пару недель.

«Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать», — подчеркнул представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

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Напомним, Путин пообщался по телефону с Трампом 15 марта, разговор продлился более двух часов. Главы государств обсудили отношения между странами и поговорили об Украине. Позже американский лидер назвал рациональным дискуссию с Путиным. Политики могут провести очные переговоры уже в ближайшие месяцы.

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ТАСС / МИхаил Метцель

Татьяна Миссуми
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