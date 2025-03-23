Песков назвал последнюю беседу Путина и Трампа одной из самых длинных в истории

Последний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлился около двух часов, став одним из самых длинных в истории. Но это условный подсчёт, потому что в длительность звонка также входит проверка связи, общение переводчиков, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обычно телефонные разговоры начинаются с того, что происходит соединение: тестируют звук, тестируют голос переводчика, потому что ведь слова президентов переводятся в обе стороны. И в целом, если взять время включая перевод, это длилось около двух часов», — объяснил представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков подтвердил, что это была самая продолжительная беседа лидеров России и США.