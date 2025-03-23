Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 10:04

Песков назвал последнюю беседу Путина и Трампа одной из самых длинных в истории

Последний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлился около двух часов, став одним из самых длинных в истории. Но это условный подсчёт, потому что в длительность звонка также входит проверка связи, общение переводчиков, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обычно телефонные разговоры начинаются с того, что происходит соединение: тестируют звук, тестируют голос переводчика, потому что ведь слова президентов переводятся в обе стороны. И в целом, если взять время включая перевод, это длилось около двух часов», — объяснил представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков подтвердил, что это была самая продолжительная беседа лидеров России и США.

В Кремле намекнули на «секретные» переговоры Путина и Трампа
В Кремле намекнули на «секретные» переговоры Путина и Трампа

Напомним, Путин пообщался по телефону с Трампом 15 марта, разговор продлился более двух часов. Главы государств обсудили отношения между странами и поговорили об Украине. Позже американский лидер назвал рациональным дискуссию с Путиным. Политики могут провести очные переговоры уже в ближайшие месяцы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar