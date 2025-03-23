Мы в начале пути: Песков призвал не обольщаться насчёт США в переговорах о мире на Украине
Песков: РФ и США только начали урегулирование по Украине, обольщаться рано
В теме урегулирования кризиса на Украине и даже в её начальном этапе — вопросе остановки огня — есть множество тонкостей, не стоит обольщаться по поводу скорого разрешения всех проблем. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Обольщаться не стоит. Предстоит очень серьёзная, кропотливая работа. Предстоит погрузиться в детали. Есть нюансы, есть вопросы, на которые [РФ и США] предстоит вместе искать ответы. Это как раз очень сложные субстанции, и предстоит большая работа. Мы только в начале этого пути», — отметил представитель Кремля, говоря о перспективах урегулирования.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал перспективы отмены антироссийских санкций. Он рекомендует не рассчитывать на скорую отмену наложенных на нашу страну ограничений. При этом спикер Кремля напомнил, что россияне адаптировались к рестрикциям и научились развиваться в этих условиях, поэтому стоит продолжать рассчитывать на собственные силы, а не на поблажки от геополитически недружественных стран.
Life.ru