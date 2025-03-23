Мы в начале пути: Песков призвал не обольщаться насчёт США в переговорах о мире на Украине

В теме урегулирования кризиса на Украине и даже в её начальном этапе — вопросе остановки огня — есть множество тонкостей, не стоит обольщаться по поводу скорого разрешения всех проблем. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обольщаться не стоит. Предстоит очень серьёзная, кропотливая работа. Предстоит погрузиться в детали. Есть нюансы, есть вопросы, на которые [РФ и США] предстоит вместе искать ответы. Это как раз очень сложные субстанции, и предстоит большая работа. Мы только в начале этого пути», — отметил представитель Кремля, говоря о перспективах урегулирования.