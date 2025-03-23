«Поможет на президентском посту»: Названо основное преимущество Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, заявивший о желании баллотироваться в президенты Ирландии, в случае победы на выборах сможет стать успешным политиком. Об этом заявил экс-чемпион WBA Валерий Брудов. Он выделил основное преимущество спортсмена в беседе с «Газетой.ru» .

«Его управленческий опыт может помочь на президентском посту, безусловно. Собрать вокруг себя успешную команду — это крайне важно, в спорте ему это удалось. У него получился успешный алкогольный бизнес, он продал его в плюс, так что талант руководителя у Макгрегора есть, это факт», — отметил Брудов.