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Регион
23 марта, 12:15

«Поможет на президентском посту»: Названо основное преимущество Конора Макгрегора

Экс-чемпион WBA Брудов верит в успех Макгрегора на посту президента Ирландии

Конор Макгрегор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.RICARDO

Конор Макгрегор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.RICARDO

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, заявивший о желании баллотироваться в президенты Ирландии, в случае победы на выборах сможет стать успешным политиком. Об этом заявил экс-чемпион WBA Валерий Брудов. Он выделил основное преимущество спортсмена в беседе с «Газетой.ru».

«Его управленческий опыт может помочь на президентском посту, безусловно. Собрать вокруг себя успешную команду — это крайне важно, в спорте ему это удалось. У него получился успешный алкогольный бизнес, он продал его в плюс, так что талант руководителя у Макгрегора есть, это факт», — отметил Брудов.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор собрался баллотироваться в президенты Ирландии
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор собрался баллотироваться в президенты Ирландии

Напомним, ранее Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии. Спортсмен обещал в случае победы на выборах оказать сопротивление миграционному пакту ЕС.

Борис Эльфанд
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