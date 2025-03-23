Медведев назвал цирком постановочный звонок Макрона Зеленскому

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за постановочный телефонный звонок президента Франции Эмманюэля Макрона во время брифинга. В качестве примера аналогичного поведения он рассказал в соцсети VK историю о руководителе компании из 90-х, которому якобы позвонил премьер-министр.

«Такой же цирк, судя по всему, недавно устроил кровавый нарик, когда коротко и с достоинством показал, кто старший на арене, изображая разговор с Микроном. Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню», — написал в смелом посте зампред Совбеза.

Медведев отметил, что узнать, кто звонил Зеленскому на самом деле, в итоге не удалось.

20 марта во время пресс-конференции Зеленский взял трубку и переговорил с неким человеком, пообещав ему связаться с ним позже. Затем он сказал журналистам, что это был звонок от Макрона, с которым они «часто общаются, в среднем раз в день».