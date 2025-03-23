Россию призвали не повторять ошибку СССР из-за эйфории от сладких речей команды Трампа

Российский журналист Александр Коц в своём телеграм-канале прокомментировал интервью спецпосланника американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которое тот дал американскому сотруднику СМИ Такеру Карлсону.

По словам Коца, самая большая опасность сейчас — повторить ошибку конца СССР: впасть в эйфорию от «сладких речей» и опрометчиво броситься навстречу американской стороне. Последствия такой наивности известны: расширение НАТО, экономический крах 90-х, цветные революции. Российский журналист назвал нынешний конфликт прямым следствием той доверчивости и очарования Западом, которому поддались лидеры прошлых лет

«Уиткофф в интервью не скупится на комплименты Путину и рисует радужные перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона. А Пентагон в это же самое время продолжает накачивать Украину оружием. Оружием, которым каждый день убивают и калечат наших солдат и мирных жителей российских регионов. Если бы не американская помощь, этот вооружённый конфликт давно бы закончился», — отметил он.

Коц утверждает, что американцы для Москвы не союзники, а противники. Они видят в России главную угрозу своему доминированию, поскольку только российское государство способно уничтожить их страну. По словам журналиста, Вашингтон этого не забудет и не простит. Развёртывание систем противоракетной обороны вроде «Золотого купола» явно направлено против РФ, а слова Трампа о защите Коц назвал лишь прикрытием.

Также он подчеркнул, что США рассматривают Россию исключительно как ресурсную колонию и инструмент для борьбы с Китаем. Их главная цель — поссорить Москву с Пекином, как Штаты уже сделали с Украиной. Белый дом, как утверждает Коц, действует по шаблону: раз получилось один раз, то получится и снова.