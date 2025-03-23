Серьёзная коммунальная авария перенесла Мурино и Бугры в «каменный век»
Mash: В Мурино и Буграх произошло массовое отключения воды и света
В части Мурино и Буграх Ленинградской области произошло массовое отключение воды и электричества, что привело к серьёзным неудобствам для жителей. Пострадали дома на Воронцовском, Шувалова и Ручьёвском проспектах, а также торговый центр «Эко парк». В результате аварии на подстанции «Ручьи» некоторые жители застряли в лифтах, а магазины в районе были вынуждены закрыться, сообщает Mash на Мойке.
Местные жители сообщают, что за водой приходится отправляться ближе к станции метро «Девяткино». Энергетики обещают восстановить подачу электричества в течение 3-5 часов, но не рискуют называть точные сроки возвращения воды и прекращения «локального каменного века».
На днях Life.ru сообщал, как без света осталась часть Горно-Алтайска. Губернатор республики Андрей Турчак заявил, что к аварии привёл умышленный поджог на трансформаторной станции.
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