Серьёзная коммунальная авария перенесла Мурино и Бугры в «каменный век»

В части Мурино и Буграх Ленинградской области произошло массовое отключение воды и электричества, что привело к серьёзным неудобствам для жителей. Пострадали дома на Воронцовском, Шувалова и Ручьёвском проспектах, а также торговый центр «Эко парк». В результате аварии на подстанции «Ручьи» некоторые жители застряли в лифтах, а магазины в районе были вынуждены закрыться, сообщает Mash на Мойке.