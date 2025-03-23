На Западе потребовали отставки Зеленского ради мира на Украине
Профессор Дизен: Вашингтон понял, что перемирие не наступит при Зеленском
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен уверен, что Вашингтон пришёл к выводу о том, что мир на Украине не будет достигнут, пока Владимир Зеленский остаётся на своём посту. По его словам, только его уход урегулирует ситуацию в регионе.
«Вашингтон, вероятно, пришёл к выводу, что мир невозможен, пока Зеленский у власти», — написал он у себя на странице в социальных сетях.
А ранее премьер Польши Лешек Миллер заявил, что уход Владимира Зеленского с поста может способствовать достижению мира на Украине. Он подверг критике европейских руководителей за их нереалистичные обещания Киеву в поддержке, которой на самом деле не было, и в быстром разрешении вопроса о вступлении Украины в ЕС и НАТО, что тоже токазалось ложью.
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