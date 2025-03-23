Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 13:03

На Западе потребовали отставки Зеленского ради мира на Украине

Профессор Дизен: Вашингтон понял, что перемирие не наступит при Зеленском

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен уверен, что Вашингтон пришёл к выводу о том, что мир на Украине не будет достигнут, пока Владимир Зеленский остаётся на своём посту. По его словам, только его уход урегулирует ситуацию в регионе.

«Вашингтон, вероятно, пришёл к выводу, что мир невозможен, пока Зеленский у власти», — написал он у себя на странице в социальных сетях.

«Поезд «Трамп» его переедет»: В Раде намекнули Зеленскому на отставку
«Поезд «Трамп» его переедет»: В Раде намекнули Зеленскому на отставку
А ранее премьер Польши Лешек Миллер заявил, что уход Владимира Зеленского с поста может способствовать достижению мира на Украине. Он подверг критике европейских руководителей за их нереалистичные обещания Киеву в поддержке, которой на самом деле не было, и в быстром разрешении вопроса о вступлении Украины в ЕС и НАТО, что тоже токазалось ложью.
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar