Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен уверен, что Вашингтон пришёл к выводу о том, что мир на Украине не будет достигнут, пока Владимир Зеленский остаётся на своём посту. По его словам, только его уход урегулирует ситуацию в регионе.