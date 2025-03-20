«Поезд «Трамп» его переедет»: В Раде намекнули Зеленскому на отставку

Владимир Зеленский должен уйти с поста из-за своей неспособности установить конструктивный диалог с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене.

«Между Трампом и [президентом РФ Владимиром] Путиным диалог складывается, а с Зеленским — нет. Всё это говорит о том, что Зеленскому придётся отойти в сторону, или поезд «Трамп» его просто переедет», — написал он у себя в соцсетях.