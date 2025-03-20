Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 17:49

«Поезд «Трамп» его переедет»: В Раде намекнули Зеленскому на отставку

Дубинский: Зеленский должен уйти в отставку на фоне провалов в диалоге с Трампом

Владимир Зеленский должен уйти с поста из-за своей неспособности установить конструктивный диалог с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене.

«Между Трампом и [президентом РФ Владимиром] Путиным диалог складывается, а с Зеленским — нет. Всё это говорит о том, что Зеленскому придётся отойти в сторону, или поезд «Трамп» его просто переедет», — написал он у себя в соцсетях.

Нардеп подчеркнул, что Трамп проявляет пренебрежение к Зеленскому, в то время как к Путину у него больше уважения. Также Дубинский отметил, что если бы лидер киевского режима обладал «государственным мышлением», он уже давно инициировал бы переговоры с Вашингтоном для достижения мира на Украине.

Арестович* предрёк Зеленскому скорый уход после подписания перемирия
Арестович* предрёк Зеленскому скорый уход после подписания перемирия

Ранее Life.ru писал, что разговор Путина и Трампа стал самым долгим в истории президентов России и США. Беседа длилась 2 часа 28 минут. А вот с Зеленским глава Овального кабинета говорил всего час. Это был их первый разговор после скандала в Белом доме.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar