«Поезд «Трамп» его переедет»: В Раде намекнули Зеленскому на отставку
Дубинский: Зеленский должен уйти в отставку на фоне провалов в диалоге с Трампом
Владимир Зеленский должен уйти с поста из-за своей неспособности установить конструктивный диалог с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене.
«Между Трампом и [президентом РФ Владимиром] Путиным диалог складывается, а с Зеленским — нет. Всё это говорит о том, что Зеленскому придётся отойти в сторону, или поезд «Трамп» его просто переедет», — написал он у себя в соцсетях.
Нардеп подчеркнул, что Трамп проявляет пренебрежение к Зеленскому, в то время как к Путину у него больше уважения. Также Дубинский отметил, что если бы лидер киевского режима обладал «государственным мышлением», он уже давно инициировал бы переговоры с Вашингтоном для достижения мира на Украине.
Ранее Life.ru писал, что разговор Путина и Трампа стал самым долгим в истории президентов России и США. Беседа длилась 2 часа 28 минут. А вот с Зеленским глава Овального кабинета говорил всего час. Это был их первый разговор после скандала в Белом доме.
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