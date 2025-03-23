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23 марта, 12:59

Эрмитаж может запретить фотосессии после скандала со «слишком нарядными» девушками

Эрмитаж может запретить фотосессии из-за некорректного поведения посетителей

Фотосессии могут запретить в одном из главных государственных музеев России — Эрмитаже, который находится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представители культурного учреждения, написав пост в Telegram-канале.

Съёмки могут отменить из-за некорректного поведения посетителей. Сейчас фотосессии — одна из услуг, позволяющих музею получать прибыль, при этом сохраняя систему льгот и уровень цен на билеты.

«Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить её», — сказано в посте.

Французская эстетика: В Эрмитаже началась выставка «Гравюры и рисунки XV – начала XVII века»
Французская эстетика: В Эрмитаже началась выставка «Гравюры и рисунки XV – начала XVII века»

Ранее стало известно, что представители Эрмитажа не пустили двух девушек из-за их слишком нарядных образов. Сотрудники заявили, что посетительницам необходимо заплатить 10 000 рублей за коммерческую съёмку. При этом у подружек с собой не было даже камеры. Life.ru показал видео из соцсети девушки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / evgris

Наталья Афонина
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