Эрмитаж может запретить фотосессии после скандала со «слишком нарядными» девушками

Фотосессии могут запретить в одном из главных государственных музеев России — Эрмитаже, который находится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представители культурного учреждения, написав пост в Telegram-канале.

Съёмки могут отменить из-за некорректного поведения посетителей. Сейчас фотосессии — одна из услуг, позволяющих музею получать прибыль, при этом сохраняя систему льгот и уровень цен на билеты.

«Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить её», — сказано в посте.