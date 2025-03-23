Балицкий отметил неготовность Киева к миру после удара по подстанции в Запорожье

Атакой на электроподстанцию в Запорожской области киевский режим доказал, что не готов к мирным инициативам. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий, отметив риск новых ударов.

«Украинские атаки на энергетическую инфраструктуру Запорожской области не прекращаются, что ещё раз доказывает террористическую природу киевских боевиков, которые не готовы к мирным инициативам и склонны к постоянным провокациям», — написал он.