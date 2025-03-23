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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 13:46

Балицкий отметил неготовность Киева к миру после удара по подстанции в Запорожье

Атакой на электроподстанцию в Запорожской области киевский режим доказал, что не готов к мирным инициативам. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий, отметив риск новых ударов.

«Украинские атаки на энергетическую инфраструктуру Запорожской области не прекращаются, что ещё раз доказывает террористическую природу киевских боевиков, которые не готовы к мирным инициативам и склонны к постоянным провокациям», — написал он.

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Ранее заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Александр Тицкий сообщил, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Пологовском районе. 11 тысяч человек остались без электроснабжения, отключения затронули абонентов в Пологах и прилегающих сёлах Инженерное, Франко, Украинское, Пологи.

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Shutterstock / FOTODOM / Jan von nebenan

Наталья Афонина
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