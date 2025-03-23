Украина попросила у Эстонии оружие на €100 млн
ERR: Украина передала Эстонии официальный перечень военной продукции на €100 млн
Эстония получила от Украины список требуемой ей военной помощи, в ней расписано оружие стоимостью €100 миллионов. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Минобороны страны.
«Украина передала на этой неделе Эстонии официальный перечень военной продукции на 100 миллионов евро, которую Киев хотел бы получить от Эстонии...», — уточнили в МО.
Известно, что эстонские оборонные компании уже получили заказы на необходимое ВСУ вооружение.
Ранее стало известно, что Украина получила помощь от Европы из доходов замороженных активов РФ, первый транш составил €1 миллиард. Всего Евросоюз ранее обязался предоставить Незалежной около 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от активов РФ в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.
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