Украина попросила у Эстонии оружие на €100 млн

Эстония получила от Украины список требуемой ей военной помощи, в ней расписано оружие стоимостью €100 миллионов. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Минобороны страны.

«Украина передала на этой неделе Эстонии официальный перечень военной продукции на 100 миллионов евро, которую Киев хотел бы получить от Эстонии...», — уточнили в МО.

Известно, что эстонские оборонные компании уже получили заказы на необходимое ВСУ вооружение.