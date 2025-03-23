С тех пор как Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, прошло 24 дня, за это время Украина лишилась десятков тысяч жизней и сотен квадратных километров. Такое обвинение на личном ресурсе опубликовал нардеп Александр Дубинский, сравнив киевского лидера с Адольфом Гитлером.

«С момента перепалки в Белом доме прошло 24 дня. Все это время ужаренный в зад щенок чихуахуа [Зеленский] бегал по Европе, заручался «поддержкой» [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, [президента Франции Эмманюэля] Макрона и других <...> Всё это время Зеленский, присвоивший полномочия президента, распинался о справедливом мире. За это время Украина потеряла ещё десятки тысяч жизней и сотни квадратных километров территории. Но не приобрела ничего», — сокрушается он.

Дубинский спросил у Зеленского, какой смысла сопротивляться мирному соглашению с Россией, если каждый новый день конфликта обходится для Украины в огромную цену. Также нардеп поинтересовался, что ещё экс-комик и его пособники не успели украсть у страны, что готовы платить за продолжение противостояния жизнями.

В заключение Дубинский сделал вывод, что Зеленский сошёл с ума, как Гитлер в своём бункере в мае 1945 года. Чем быстрее нынешнего главу киевского режима отстранят от власти демократическим путём, тем больше людей и территорий останется у Незалежной, подытожил политик.