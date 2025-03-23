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Регион
23 марта, 16:22

Многие там и остались: ВСУ больше не показываются на основной трассе, ведущей к Судже

Оператор БПЛА Кай: ВСУ прекратили использовать дорогу к пункту пропуска «Суджа»

Подразделения Армии России уничтожили всю украинскую технику, которая пыталась выехать по трассе к автомобильному пункту пропуска «Суджа» или двигалась по этой дороге в противоположном направлении с целью подвоза на позиции ВСУ. Сейчас украинские военные полностью прекратили использовать эту трассу, сообщил оператор БПЛА отряда «Т» добровольческого корпуса в составе группы войск «Север», с позывным Кай.

«Основное поражение им [ВСУ] наносили, когда они двигались по этой дороге. Это основная трасса для снабжения с границы с Украиной на Суджу. Поэтому по ней все основные передвижения они делали, все колонны по ней ездили с техникой и так далее. Удавалось осуществлять её огневой контроль непосредственно, и очень много противника осталось на этой дороге. Потому что это была их основная дорога снабжения»,объяснил он в беседе с РИА «Новости».

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Ранее в российских силовых структурах заявили, что мобилизованным украинцам на Суджанском направлении запретили отступление в сторону Сумской области. По информации силовиков, бойцам ВСУ угрожают не только расстрельным огнём заградотрядов, но и репрессиями против родственников.

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Telegram / Военная Хроника

Юрий Лысенко
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