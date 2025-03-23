СК завёл дело о теракте после атаки ВСУ на машину чиновника Курской области
Николай Волобуев. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
Российские следователи завели уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, который занимался развозом хлеба местным жителям. Об этом сообщили в СК РФ.
СК завёл уголовное дело после покушения ВСУ на чиновника Курской области. Видео © Telegram / Следком
«По факту атаки ВФУ гражданского автомобиля в Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте», — уточнили в ведомстве.
В СК пообещали, что будут установлены личности всех украинских военнослужащих, которые причастны к атаке на гражданский автомобиль, их ждёт неминуемое наказание.
Напомним, 23 марта ВСУ при помощи беспилотника подорвали машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, когда он развозил хлеб землякам. С акубаротравмой пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.