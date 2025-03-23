СК завёл дело о теракте после атаки ВСУ на машину чиновника Курской области

Российские следователи завели уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, который занимался развозом хлеба местным жителям. Об этом сообщили в СК РФ.

СК завёл уголовное дело после покушения ВСУ на чиновника Курской области. Видео © Telegram / Следком

«По факту атаки ВФУ гражданского автомобиля в Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте», — уточнили в ведомстве.

В СК пообещали, что будут установлены личности всех украинских военнослужащих, которые причастны к атаке на гражданский автомобиль, их ждёт неминуемое наказание.