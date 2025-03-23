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23 марта, 16:54

СК завёл дело о теракте после атаки ВСУ на машину чиновника Курской области

Николай Волобуев. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Николай Волобуев. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Российские следователи завели уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, который занимался развозом хлеба местным жителям. Об этом сообщили в СК РФ.

СК завёл уголовное дело после покушения ВСУ на чиновника Курской области. Видео © Telegram / Следком

«По факту атаки ВФУ гражданского автомобиля в Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте», — уточнили в ведомстве.

В СК пообещали, что будут установлены личности всех украинских военнослужащих, которые причастны к атаке на гражданский автомобиль, их ждёт неминуемое наказание.

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Напомним, 23 марта ВСУ при помощи беспилотника подорвали машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, когда он развозил хлеб землякам. С акубаротравмой пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Татьяна Миссуми
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