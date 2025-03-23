Обеспечивающий Украину хаб может развалиться из-за Трампа

Будущее военного хаба в польском Жешуве стало неопределённым из-за позиции президента США Дональда Трампа по вопросам, связанным с Украиной. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC, ссылаясь на источники в Европе. Согласно информации от анонимного американского чиновника, некоторые подразделения логистики США уже покинули Жешув.

«Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине», — говорится в сообщении.