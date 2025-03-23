Обеспечивающий Украину хаб может развалиться из-за Трампа
ABC: Военный хаб в Польше может развалиться из-за позиции Трампа
Будущее военного хаба в польском Жешуве стало неопределённым из-за позиции президента США Дональда Трампа по вопросам, связанным с Украиной. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC, ссылаясь на источники в Европе. Согласно информации от анонимного американского чиновника, некоторые подразделения логистики США уже покинули Жешув.
«Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине», — говорится в сообщении.
Ранее западные СМИ заявили, что американские власти создали для Украины непростую ситуацию, сократив поддержку перед переговорами по разрешению конфликта. К причинам этого относят давление на Киев с целью подписания соглашения о поставках сырьевых ресурсов, а также исключение европейских союзников Незалежной из мирного процесса со стороны Вашингтона.
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