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23 марта, 17:05

Обеспечивающий Украину хаб может развалиться из-за Трампа

ABC: Военный хаб в Польше может развалиться из-за позиции Трампа

Будущее военного хаба в польском Жешуве стало неопределённым из-за позиции президента США Дональда Трампа по вопросам, связанным с Украиной. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC, ссылаясь на источники в Европе. Согласно информации от анонимного американского чиновника, некоторые подразделения логистики США уже покинули Жешув.

«Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине», — говорится в сообщении.

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Ранее западные СМИ заявили, что американские власти создали для Украины непростую ситуацию, сократив поддержку перед переговорами по разрешению конфликта. К причинам этого относят давление на Киев с целью подписания соглашения о поставках сырьевых ресурсов, а также исключение европейских союзников Незалежной из мирного процесса со стороны Вашингтона.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harnik

Александра Мышляева
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