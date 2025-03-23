Иноагент Кара-Мурза* выплатил около 400 тысяч по уголовному делу, но всё равно остался должен

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* выплатил штраф, назначенный ему по уголовному делу, но не рассчитался со штрафом за административное правонарушение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Участник обмена заключёнными между РФ и странами Запада закрыл задолженность порядка 400 тысяч рублей. Теперь ему остаётся выплатить ещё 300 000 руб., пишет агентство на основании анализа базы данных приставов и судебных материалов.

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФССП разыскивают российского певца Мистера Кредо из-за не оплаченных штрафов за нарушение ПДД. На его BMW числится порядка 40 тысяч рублей штрафов ещё с лета 2024 года.