В Чехии военные увольняются со службы из-за страха перед украинским фронтом

В последние три года увольнения из чешской армии увеличились на 40% по сравнению с предыдущими периодами, это связывают с конфликтом на Украине. Издание Novinky, ссылаясь на главу минобороны Яну Чернохову, сообщает, что Генштаб пока не предоставил объяснений такому росту.

В сенате она пояснила, что многие из тех, кто покидает армию, служили в мирное время, но общественный климат и страх мобилизации заставляют их принимать решение о выходе из рядов. Генштаб не прокомментировал её слова, а сама министр добавила, что основывает свои выводы на общении с военнослужащими. В 2024 году армию покинули 1370 человек, тогда как в 2023 году — около 1200, а в 2022-м — 1337. До конфликта численность увольнявшихся колебалась от 800 до 1000 человек в год.