В Чехии военные увольняются со службы из-за страха перед украинским фронтом
Novinky: Военные Чехии стали чаще увольняться из-за конфликта на Украине
В последние три года увольнения из чешской армии увеличились на 40% по сравнению с предыдущими периодами, это связывают с конфликтом на Украине. Издание Novinky, ссылаясь на главу минобороны Яну Чернохову, сообщает, что Генштаб пока не предоставил объяснений такому росту.
«Для ряда граждан причиной ухода из армии стал конфликт на Украине, заявила министр в сенате в ходе обсуждения поправок к Закону о воинской службе», — говорится в сообщении издания.
В сенате она пояснила, что многие из тех, кто покидает армию, служили в мирное время, но общественный климат и страх мобилизации заставляют их принимать решение о выходе из рядов. Генштаб не прокомментировал её слова, а сама министр добавила, что основывает свои выводы на общении с военнослужащими. В 2024 году армию покинули 1370 человек, тогда как в 2023 году — около 1200, а в 2022-м — 1337. До конфликта численность увольнявшихся колебалась от 800 до 1000 человек в год.
Ранее Life.ru сообщал, что будущее военного хаба в польском Жешуве стало неясным из-за позиции президента США Дональда Трампа по вопросам, касающимся Украины. По данным анонимного американского чиновника, некоторые логистические подразделения США уже покинули этот город.
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