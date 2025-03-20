«Несколько сценариев»: В Польше заявили о подготовке Европой глобальной операции на Украине

Страны Европы из «коалиции желающих» разрабатывают несколько вариантов операции на Украине, которая зависит от хода переговоров. Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на заявление начальника Генштаба Вооружённых сил (ВС) Польши Веслава Кукулы.

«Мы [начальники генштабов армий европейских стран] определились с рекомендациями, направлениями взаимодействия и возможными вариантами развития событий, теперь мы передаём их органам планирования, то есть командованиям [ВС], которые отвечают за планирование операций и потенциального взаимодействия», — подчеркнул Кукула.

Начальник Генштаба ВС Польши отметил, что страна не собирается посылать свои войска на Украину в рамках обсуждаемой операции. Однако он также признал, что эта «миссия» не может осуществиться без какого-либо участия Польши. Под словом «участие» генерал подразумевает логистическую поддержку и обучение солдат.

«Мы можем предоставить очень широкий спектр возможностей, прежде всего связанных с базированием войск, которые могут обеспечить эти гарантии [гарантии безопасности для Украины], их логистическим обеспечением, а также с предоставлением учебной инфраструктуры, будь то для подготовки украинских войск или для поддержания боеготовности сил, которые будут гарантировать стабильность и мир», — отметил Кукула.

Польский генерал добавил, что сейчас подготавливаемая Европой глобальная операция пока ещё находится на очень ранней стадии планирования. Кроме того, европейские представители не раскрывают подробности данных инициатив.