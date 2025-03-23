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Регион
23 марта, 18:28

Два украинских беспилотника сбили над Крымом и Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью и Республикой Крым. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что дроны сбили в течение 25 минут — с 18:40 до 19:05 по московскому времени.

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Отметим, что этим вечером в Горловке в ДНР от атаки БПЛА ВСУ пострадали двое взрослых и двое детей. Как сообщил глава городского округа Иван Приходько, обе раненые — девочки-подростки. Им оказывают всю необходимую помощь. К счастью, обошлось без тяжелых увечий.

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DC Studio

Лия Мурадьян
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