Два украинских беспилотника сбили над Крымом и Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью и Республикой Крым. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что дроны сбили в течение 25 минут — с 18:40 до 19:05 по московскому времени.