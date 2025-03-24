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23 марта, 21:27

МВД Белоруссии: Беспилотники падают в стране почти каждую неделю

Беспилотники падают на территории Белоруссии почти каждую неделю. Об этом рассказал заместитель министра и командующий внутренними войсками страны Николай Карпенков.

Он отметил активность дронов в приграничных районах. Карпенков также оценил работу подразделений специального назначения по разминированию. Он подчеркнул, что специалисты стараются выполнять задачи максимально безопасно, чтобы избежать разрушения зданий.

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По словам Карпенкова, беспилотники приземляются на дорогу в 50-60 метрах от жилых домов и не подрываются. Эти инциденты происходят практически каждую неделю, добавил он.

Ранее Life.ru сообщал, что Литва планирует установить противопехотные и противотанковые мины на границе с Россией и Белоруссией, подражая примеру Польши. Кроме того, партнеры Вильнюса собираются обратиться в Евросоюз за финансированием этого проекта.

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Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Лия Мурадьян
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