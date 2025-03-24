МВД Белоруссии: Беспилотники падают в стране почти каждую неделю

Беспилотники падают на территории Белоруссии почти каждую неделю. Об этом рассказал заместитель министра и командующий внутренними войсками страны Николай Карпенков.

Он отметил активность дронов в приграничных районах. Карпенков также оценил работу подразделений специального назначения по разминированию. Он подчеркнул, что специалисты стараются выполнять задачи максимально безопасно, чтобы избежать разрушения зданий.

По словам Карпенкова, беспилотники приземляются на дорогу в 50-60 метрах от жилых домов и не подрываются. Эти инциденты происходят практически каждую неделю, добавил он.