Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на линии фронта достигли «заоблачных» масштабов. По его словам, только за Курскую операцию украинская сторона потеряла около 70 тысяч человек.

В беседе с РИА «Новости» он отметил, что полгода назад общие потери ВСУ уже превышали 1 миллион человек. Алаудинов подчеркнул, что такие цифры свидетельствуют о крайне тяжёлой ситуации для украинской армии.

«Эта сумма давно перевалила за миллион человек, это ещё полгода назад за миллион человек перевалила», — заявил командир «Ахмата».