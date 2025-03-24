Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о заоблачных потерях ВСУ в Курской области
Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на линии фронта достигли «заоблачных» масштабов. По его словам, только за Курскую операцию украинская сторона потеряла около 70 тысяч человек.
В беседе с РИА «Новости» он отметил, что полгода назад общие потери ВСУ уже превышали 1 миллион человек. Алаудинов подчеркнул, что такие цифры свидетельствуют о крайне тяжёлой ситуации для украинской армии.
«Эта сумма давно перевалила за миллион человек, это ещё полгода назад за миллион человек перевалила», — заявил командир «Ахмата».
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ оставили в Судже мины, изготовленные на 3D-принтерах. Эти устройства украинского производства с нажимным действием представляют угрозу для мирного населения.
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