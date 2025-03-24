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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 22:47

Лебедев: ВС РФ ударили по авиазаводу «Мотор Сич» в Запорожье

Российские военные нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев.

«Запорожье, третья добралась до места назначения. Говорят, что попали в «Мотор Сич» или где-то очень близко», приводит комментарий Лебедева агентство РИА «Новости».

Информацию о взрыве в регионе также подтвердил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Фёдоров.

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Украинское предприятие «Мотор Сич» занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира этой компании расположена именно в Запорожье.

Ранее Life.ru рассказывал, как ВСУ 23 марта снова попытались прорваться в Белгородскую область, но боевиков откинули в Сумскую область. Около семи групп по 15 человек подошли вплотную к границе с РФ.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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