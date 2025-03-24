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23 марта, 23:18

Определились все полуфиналисты плей-офф Лиги наций

Определились все полуфиналисты плей-офф Лиги наций. Обложка © Х / Spanish Football / German Football / French Team / Portugal

Определились все полуфиналисты плей-офф Лиги наций. Обложка © Х / Spanish Football / German Football / French Team / Portugal

Стали известны все участники полуфинальных матчей плей-офф футбольной Лиги наций. Ответные игры 1/4 финала завершились в ночь на 24 марта, определив четыре сильнейшие сборные.

Сборная Германии сыграла вничью с Италией на своём поле, но по сумме двух матчей вышла в полуфинал благодаря победе в первой игре (2:1). В ответной встрече счёт был 3:3. Сборная Испании дважды сыграла вничью с Нидерландами (2:2, 3:3) и сумела победить в серии пенальти.

Португалия уверенно прошла Данию, выиграв ответный матч после поражения в первой встрече (0:1). В ответной игре португальцы одержали крупную победу со счётом 5:2. Голом в этой встречи отметился нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Франция также вышла в полуфинал, обыграв Хорватию. В первой игре победили хорваты (2:0), но французы отыгрались в ответной встрече. В серии пенальти подопечные Дидье Дешама оказались сильнее.

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Кроме того, в марте состоялись матчи квалификации на ЧМ-2026 по футболу. Стала известная первая сборная, которая смогла отобраться на этот турнир. Японцы обыграли дома команду Бахрейна со счётом 2:0, что позволило им завоевать путёвку в Америку, где и пройдёт турнир.

Артём Гапоненко
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