Определились все полуфиналисты плей-офф Лиги наций

Стали известны все участники полуфинальных матчей плей-офф футбольной Лиги наций. Ответные игры 1/4 финала завершились в ночь на 24 марта, определив четыре сильнейшие сборные.

Сборная Германии сыграла вничью с Италией на своём поле, но по сумме двух матчей вышла в полуфинал благодаря победе в первой игре (2:1). В ответной встрече счёт был 3:3. Сборная Испании дважды сыграла вничью с Нидерландами (2:2, 3:3) и сумела победить в серии пенальти.

Португалия уверенно прошла Данию, выиграв ответный матч после поражения в первой встрече (0:1). В ответной игре португальцы одержали крупную победу со счётом 5:2. Голом в этой встречи отметился нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Франция также вышла в полуфинал, обыграв Хорватию. В первой игре победили хорваты (2:0), но французы отыгрались в ответной встрече. В серии пенальти подопечные Дидье Дешама оказались сильнее.