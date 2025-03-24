«Четвёртый Рейх»: Германию уличили в планах возродить военную машину
Сенатор Пушков: Фридрих Мерц планирует создать в ФРГ «Четвёртый Рейх»
Российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что потенциальный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц намерен восстановить военную мощь страны. Парламентарий отметил, что руководство ФРГ активно продвигает идею превращения ФРГ в военизированное государство, которое он сравнил с «Четвёртым Рейхом». По его словам, немецкие СМИ играют ключевую роль в этом процессе, занимаясь пропагандой.
Сенатор обратил внимание на процесс «милитаризации сознания» в Германии. Он привёл в пример обложку журнала Stern, где молодых немцев спрашивали об их готовности воевать за страну. Пушков подчеркнул, что большинство молодёжи не поддерживает идею участия в боевых действиях или службы в армии.
«В Бундесвере не хватает солдат. Но нынешние германские власти намерены изменить такое положение дел», — написал сенатор в телеграм-канале.
Ранее французский политик Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты», заявил, что Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон ведут свои страны к худшему. Филиппо также указал, что Мерц в своём выступлении в Бундестаге фактически объявил о враждебных намерениях в отношении России.
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