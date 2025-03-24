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24 марта, 01:03

Член политбюро ХАМАС Бархум погиб при ударе Израиля по больнице Хан-Юниса

Член политбюро ХАМАС Исмаил Бархум погиб в результате удара Израиля по больнице в Хан-Юнисе. Об этом сообщают представители палестинского сопротивления.

«Движение исламского сопротивления ХАМАС отдаёт дань уважения мученику, брату Исмаилу Бархуму, члену политбюро в Газе», — говорится в заявлении.

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Согласно информации сопротивления, Бархум проходил лечение в больнице Насер, где и трагически погиб от израильского удара.

Ранее в результате атаки Израиля погиб ещё один член политбюро ХАМАС — Салах Аль-Бардавиль. Его супруга также скончалась в результате этого инцидента.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Лия Мурадьян
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