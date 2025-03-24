Член политбюро ХАМАС Бархум погиб при ударе Израиля по больнице Хан-Юниса
Член политбюро ХАМАС Исмаил Бархум погиб в результате удара Израиля по больнице в Хан-Юнисе. Об этом сообщают представители палестинского сопротивления.
«Движение исламского сопротивления ХАМАС отдаёт дань уважения мученику, брату Исмаилу Бархуму, члену политбюро в Газе», — говорится в заявлении.
Согласно информации сопротивления, Бархум проходил лечение в больнице Насер, где и трагически погиб от израильского удара.
Ранее в результате атаки Израиля погиб ещё один член политбюро ХАМАС — Салах Аль-Бардавиль. Его супруга также скончалась в результате этого инцидента.
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