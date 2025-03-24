Ъ: Экс-владельца патронного завода в Подмосковье приговорили к 15 годам колонии

Московский областной суд вынес заочный приговор бывшему владельцу ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» Хорхе Портилье-Сумнину, назначив ему 15 лет лишения свободы в колонии. Как сообщает «Коммерсант», судебное разбирательство длилось три с половиной года и проходило в закрытом режиме.

Портилья-Сумин был признан виновным в организации мошеннических схем, включая крупные и особо крупные махинации, отмывание денежных средств, подделку доказательств в гражданских делах и преднамеренное банкротство. В ходе следствия выяснилось, что он захватил контроль над заводом в 2002 году, представив в суд фальшивые документы.

Подсудимый, обладающий двойным гражданством, находится в международном розыске. Ранее он был известен под именем Георгий Паниш.