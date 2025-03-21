В Каменске-Уральском задержан хозяин автомойки, где издевались над девочками

Напомним, что в Каменске-Уральском случилась зверская история: группа молодых людей пытала студенток в помещении автомойки. Двух избили, а ещё двух заставляли смотреть на издевательства. Девушек раздели, избили и стали обливать пеной с ледяной водой. После этого мучители усадили жертв в машину прямо в мокрой одежде и высадили на улице, угрожая насилием, если они что-то расскажут о случившемся. Троих фигурантов задержали несколько дней спустя, некоторые из них оказались несовершеннолетними. Выяснилось, что причиной пыток стал отказ студентки встречаться с одним из молодых людей, за что тот решил отомстить. Позднее главаря банды — 21-летнего Давида Анашкина — арестовали до 4 апреля.