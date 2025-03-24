Самолёт компании Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку из-за пассажира

Самолёт авиакомпании Air Astana, следовавший из Тбилиси в Алматы, совершил вынужденную посадку в Баку. Причиной изменения маршрута стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Гейдар Алиев».

Airbus A321 приземлился в аэропорту Баку в 00:25 по местному времени (23:25 по московскому времени). Пассажиру незамедлительно оказали медицинскую помощь на месте, после чего его передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу для дальнейшего обследования.