Самолёт компании Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку из-за пассажира
Самолёт авиакомпании Air Astana, следовавший из Тбилиси в Алматы, совершил вынужденную посадку в Баку. Причиной изменения маршрута стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Гейдар Алиев».
Airbus A321 приземлился в аэропорту Баку в 00:25 по местному времени (23:25 по московскому времени). Пассажиру незамедлительно оказали медицинскую помощь на месте, после чего его передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу для дальнейшего обследования.
Ранее Life.ru сообщал о другом инциденте: трёхлетнего ребёнка отделили от родителей на авиарейсе во Вьетнам. Сотрудники китайского аэропорта отказались помочь семье, предложив обратиться к другим пассажирам с просьбой поменяться местами. К счастью, нашлись добровольцы, и мальчик смог лететь рядом с одним из родителей.
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