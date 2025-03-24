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24 марта, 01:31

Самолёт компании Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку из-за пассажира

Самолёт авиакомпании Air Astana, следовавший из Тбилиси в Алматы, совершил вынужденную посадку в Баку. Причиной изменения маршрута стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Гейдар Алиев».

Airbus A321 приземлился в аэропорту Баку в 00:25 по местному времени (23:25 по московскому времени). Пассажиру незамедлительно оказали медицинскую помощь на месте, после чего его передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Самолёт задел взлётно-посадочную полосу во время посадки в Нью-Йорке
Самолёт задел взлётно-посадочную полосу во время посадки в Нью-Йорке

Ранее Life.ru сообщал о другом инциденте: трёхлетнего ребёнка отделили от родителей на авиарейсе во Вьетнам. Сотрудники китайского аэропорта отказались помочь семье, предложив обратиться к другим пассажирам с просьбой поменяться местами. К счастью, нашлись добровольцы, и мальчик смог лететь рядом с одним из родителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Артём Гапоненко
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