Назван вид работы, за который руководители теперь должны доплачивать
Юрист Адамс: С 1 марта работодатели обязаны доплачивать за наставничество
С 1 марта 2025 года работодатели в России обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника. Об этом сообщил юрист Давид Адамс в беседе с РИА «Новости».
Новые правила требуют письменного согласия работника и фиксации условий в трудовом договоре. Размер доплаты зависит от отрасли: в коммунальном хозяйстве это не менее 10% от оклада, в частном секторе — по соглашению, но не ниже установленных норм.
Наставничество остаётся добровольным, но у работодателя могут оставаться неформальные ожидания, что подчинённые будут исполнять такие функции. Если компенсация будет недостаточной, работники могут отказаться от этой роли.
Помимо выплат, наставничество предполагает дополнительную ответственность и вовлечённость в адаптацию новых сотрудников.
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