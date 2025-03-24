Назван вид работы, за который руководители теперь должны доплачивать

С 1 марта 2025 года работодатели в России обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника. Об этом сообщил юрист Давид Адамс в беседе с РИА «Новости».

Новые правила требуют письменного согласия работника и фиксации условий в трудовом договоре. Размер доплаты зависит от отрасли: в коммунальном хозяйстве это не менее 10% от оклада, в частном секторе — по соглашению, но не ниже установленных норм.

Наставничество остаётся добровольным, но у работодателя могут оставаться неформальные ожидания, что подчинённые будут исполнять такие функции. Если компенсация будет недостаточной, работники могут отказаться от этой роли.

Помимо выплат, наставничество предполагает дополнительную ответственность и вовлечённость в адаптацию новых сотрудников.