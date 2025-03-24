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24 марта, 03:02

Гимнастка сорвалась с трёхметровой высоты во время ледового шоу в Кишинёве

Гимнастка упала с трёхметровой высоты во время ледового шоу в Кишинёве. Об этом сообщает портал Omniapres.

Артистка выступала на площадке «Арена-Кишин\в» в представлении «Аладдин и сказки 1001 ночи». Во время номера её поднимали тросом, но вдруг произошло несчастье. Девушка сорвалась и приземлилась на лёд с высоты около трёх метров. Скорая помощь быстро забрала пострадавшую. У неё диагностированы переломы нижних конечностей и ушибы. Сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.

Гимнастка сорвалась с высоты на лёд в Кишинёве. Видео © Omniapres

После короткого перерыва шоу продолжили. Организаторы отметили, что причиной инцидента стал человеческий фактор. Оборудование, которое использовала гимнастка, по их словам, находилось в идеальном состоянии.

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Ранее в районе Байкала на Олхинском плато погиб парень, который пытался перепрыгнуть узкую расщелину. 21-летний молодой человек поскользнулся и упал с 30-метровой высоты.

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Omniapres

Лия Мурадьян
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