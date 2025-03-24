Гимнастка сорвалась с трёхметровой высоты во время ледового шоу в Кишинёве

Гимнастка упала с трёхметровой высоты во время ледового шоу в Кишинёве. Об этом сообщает портал Omniapres.

Артистка выступала на площадке «Арена-Кишин\в» в представлении «Аладдин и сказки 1001 ночи». Во время номера её поднимали тросом, но вдруг произошло несчастье. Девушка сорвалась и приземлилась на лёд с высоты около трёх метров. Скорая помощь быстро забрала пострадавшую. У неё диагностированы переломы нижних конечностей и ушибы. Сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.