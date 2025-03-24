Россиянам рассказали, как получить девять дней отдыха на майские праздники

В 2025 году россияне получат возможность насладиться девятидневным отпуском с 26 апреля по 4 мая. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с РИА «Новости» отметил, что это станет возможным благодаря удачному совпадению выходных и праздничных дней.

Официальные нерабочие дни 1 и 2 мая, а также стандартные выходные 26 и 27 апреля создают идеальные условия для длительного отдыха. Если работник оформит отпуск на 28, 29 и 30 апреля, он сможет объединить все эти дни в один длинный период отдыха.

Гаврилов подчеркнул законность данного подхода к продлению каникул. Он также напомнил, что работодатели обязаны утвердить график отпусков не позднее чем за две недели до начала Нового года. Поэтому, если отпуск запланирован заранее, работодатель не имеет права отказать в его предоставлении.