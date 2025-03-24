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Регион
24 марта, 04:00

Огонь с горящего в Ростове-на-Дону ТЦ перекинулся на жилой дом

Огонь, возникший в результате возгорания торгового центра в Ростове-на-Дону, перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома, что создает угрозу для жителей. Об этом сообщило МЧС.

Огонь с горящего ТЦ перекинулся на жилой дом. Видео © Пресс-служба МЧС

Проводится эвакуация людей. Для оценки уровня опасности на место происшествия направлены специалисты лаборатории, которые возьмут пробы воздуха на предмет превышения вредных веществ.

В Великом Новгороде тушат пожар на рынке на площади 800 квадратов
В Великом Новгороде тушат пожар на рынке на площади 800 квадратов

Изначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров. К тушению привлечены 70 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС

Артём Гапоненко
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