Огонь с горящего в Ростове-на-Дону ТЦ перекинулся на жилой дом
Огонь, возникший в результате возгорания торгового центра в Ростове-на-Дону, перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома, что создает угрозу для жителей. Об этом сообщило МЧС.
Огонь с горящего ТЦ перекинулся на жилой дом. Видео © Пресс-служба МЧС
Проводится эвакуация людей. Для оценки уровня опасности на место происшествия направлены специалисты лаборатории, которые возьмут пробы воздуха на предмет превышения вредных веществ.
Изначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров. К тушению привлечены 70 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.
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Пресс-служба МЧС