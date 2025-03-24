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24 марта, 03:35
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В Ростове-на-Дону загорелся фасад торгового центра

В Ростове-на-Дону загорелся фасад торгового центра. Обложка © Пресс-служба МЧС

В Ростове-на-Дону загорелся фасад торгового центра. Обложка © Пресс-служба МЧС

В Ростове-на-Дону на Будённовском проспекте загорелся фасад торгового центра. По данным МЧС, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседнее здание.

К тушению привлечены 70 сотрудников МЧС и 19 единиц техники. Спасатели работают на месте, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.

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Ранее в городе произошёл инцидент с беспилотником, который взорвался на уровне 17-го этажа жилого комплекса «Свобода». Взрыв был настолько мощным, что у некоторых автомобилей сработали сигнализации. В результате атаки пострадали два человека. Мэр города Александр Скрябин сообщил, что повреждения получили 16 квартир.

Артём Гапоненко
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