Минтруд назвал семь сфер с самыми востребованными специалистами в 2029 году

Минтруд России определил семь отраслей, где к 2029 году понадобится больше всего специалистов. В прогнозе на 2024–2029 годы министерство выделило сферу персональных услуг. Ожидается, что именно она будет расти быстрее всего.

Согласно данным РБК, в числе востребованных областей также значатся обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный и ресторанный бизнес, наука, информация и связь, а также здравоохранение.

В то же время спрос на специалистов в таких сферах, как торговля, государственное управление, энергетика, сельское хозяйство, недвижимость, культура и спорт, а также финансовые услуги и страхование, будет снижаться.