Минтруд назвал семь сфер с самыми востребованными специалистами в 2029 году
Минтруд России определил семь отраслей, где к 2029 году понадобится больше всего специалистов. В прогнозе на 2024–2029 годы министерство выделило сферу персональных услуг. Ожидается, что именно она будет расти быстрее всего.
Согласно данным РБК, в числе востребованных областей также значатся обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный и ресторанный бизнес, наука, информация и связь, а также здравоохранение.
В то же время спрос на специалистов в таких сферах, как торговля, государственное управление, энергетика, сельское хозяйство, недвижимость, культура и спорт, а также финансовые услуги и страхование, будет снижаться.
Ранее эксперты поделились мнением о самых высоких зарплатах в России на 2025 год. Первые позиции в этом рейтинге занимают IT-специалисты.
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