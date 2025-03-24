В США назвали главный приоритет по конфликту на Украине

Соглашение о прекращении огня в рамках украинского конфликта находится сейчас на втором месте и эта задача пока что не является приоритетной. Самое важное — достичь прочного мира на Украине, который сможет долгое время держаться между Москвой и Киевом, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Само по себе прекращение огня не имеет большого смысла. Об этом вечно говорят СМИ, потому что им нужно о чём-то говорить. Гораздо важнее, получим ли мы крепкое мирное соглашение. Для этого нужно считаться с требованиями России», — сказал он во время эфира Daniel Davis / Deep Dive.

По словам Миршаймера, украинское желание отстоять или отвоевать территории является «абсолютно бессмысленным», потому что российская армия идёт напролом «как каток». Профессор уверен, что Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении огня в отношении объектов инфраструктуры и активно избегает этой инициативы.