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Регион
24 марта, 06:30

В США назвали главный приоритет по конфликту на Украине

Миршаймер: Крепкий мир между РФ и Украиной важнее временного прекращения огня

Соглашение о прекращении огня в рамках украинского конфликта находится сейчас на втором месте и эта задача пока что не является приоритетной. Самое важное — достичь прочного мира на Украине, который сможет долгое время держаться между Москвой и Киевом, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Само по себе прекращение огня не имеет большого смысла. Об этом вечно говорят СМИ, потому что им нужно о чём-то говорить. Гораздо важнее, получим ли мы крепкое мирное соглашение. Для этого нужно считаться с требованиями России», сказал он во время эфира Daniel Davis / Deep Dive.

По словам Миршаймера, украинское желание отстоять или отвоевать территории является «абсолютно бессмысленным», потому что российская армия идёт напролом «как каток». Профессор уверен, что Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении огня в отношении объектов инфраструктуры и активно избегает этой инициативы.

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Ранее в США заявили, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть подписано уже 20 апреля. К этому времени Вашингтон планирует закрыть все вопросы по киевскому урегулированию. При этом сроки всё-таки могут сдвинуться, если стороны не найдут общий язык.

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Shutterstock / FOTODOM / Olha Solodenko

Наталья Афонина
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