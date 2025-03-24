В Госдуме предложили ограничить комиссию риелторов при сдаче квартир до половины
SHOT: Комиссию риелторов при сдаче квартир нужно ограничить до 50%
В Госдуме обеспокоились высокими комиссиями риелторов при сдаче квартир в аренду, в связи с чем российские депутаты предложили ограничить размер вознаграждения для агентов по недвижимости, которую взимают с квартиросъёмщиков. Об этом сообщает SHOT.
С такой инициативой выступил депутат Ярослав Самылин от партии «Новые люди» — он предложил Минэкономразвития установить предел для комиссии в размере до 50% от стоимости месячной аренды. Парламентарий уверен, что это позволит сделать рынок более прозрачным и защитить арендаторов от необоснованных расходов.
Заоблачные комиссии вынудили собственников идти на хитрость. Фото © Telegram / SHOT
Сейчас риелторы берут непомерно высокие комиссии при аренде квартир. В городах размер их вознаграждения часто достигает 60-80% от месячной платы, а иногда и все 100%, что делает съём жилья очень дорогим.
Из-за этого на рынке аренды жилплощади возникла тенденция, когда собственники квартир пытаются обойти посредников. Приходится идти на хитрость: владельцы жилища публикуют объявления напрямую и используют знакомых в качестве своего рода «частных риелторов», чтобы получить дополнительную комиссию от арендаторов, которую затем делят между собой.
Ранее россиянам объяснили, на какие важные пункты следует обратить внимание при съёме жилья. Например, арендаторам посоветовали отказаться от сделки, если владелец отказывается оформлять договор или сдачу недвижимости производит третье лицо без соответствующих документов.