В Госдуме предложили ограничить комиссию риелторов при сдаче квартир до половины

В Госдуме обеспокоились высокими комиссиями риелторов при сдаче квартир в аренду, в связи с чем российские депутаты предложили ограничить размер вознаграждения для агентов по недвижимости, которую взимают с квартиросъёмщиков. Об этом сообщает SHOT.

С такой инициативой выступил депутат Ярослав Самылин от партии «Новые люди» — он предложил Минэкономразвития установить предел для комиссии в размере до 50% от стоимости месячной аренды. Парламентарий уверен, что это позволит сделать рынок более прозрачным и защитить арендаторов от необоснованных расходов.

Заоблачные комиссии вынудили собственников идти на хитрость. Фото © Telegram / SHOT

Сейчас риелторы берут непомерно высокие комиссии при аренде квартир. В городах размер их вознаграждения часто достигает 60-80% от месячной платы, а иногда и все 100%, что делает съём жилья очень дорогим.

Из-за этого на рынке аренды жилплощади возникла тенденция, когда собственники квартир пытаются обойти посредников. Приходится идти на хитрость: владельцы жилища публикуют объявления напрямую и используют знакомых в качестве своего рода «частных риелторов», чтобы получить дополнительную комиссию от арендаторов, которую затем делят между собой.