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Регион
24 марта, 07:01

Чиновник контрольно-надзорного органа задержан за слив Киеву данных о защите приграничья

ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа, работавшего на Киев

Сотрудники ФСБ задержали представителя одного из контрольно-надзорных органов России, который наладил сотрудничество с представителями Украины, чтобы помочь им в действиях, угрожающих безопасности страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ задержала за госизмену сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ. Видео © ЦОС ФСБ России

«Задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов РФ по подозрению в государственной измене», — сообщили в ЦОС.

Известно, что в 2024 году сотрудник добровольно сообщил на Украину информацию о мерах, предпринимаемых для защиты объектов промышленности и энергетики в приграничных районах России. Также он рассказал о расположении подразделений ВС РФ. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена), он находится под стражей.

В Центральном оперативном штабе также сообщили, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Жительница Крыма передавала ВСУ данные о российской ПВО и военной технике
Жительница Крыма передавала ВСУ данные о российской ПВО и военной технике

Ранее Life.ru рассказал, что на Кубани местному жителю предъявили обвинение в государственной измене. Гражданин России также передавал на Украину данные о военных объектах страны. Он самостоятельно связался с представителями спецслужб, собирал информацию и сообщал её куратору. Против местного жителя уже возбудили уголовное дело.

Обложка ©

ЦОС ФСБ России

Наталья Афонина
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