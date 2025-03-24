Чиновник контрольно-надзорного органа задержан за слив Киеву данных о защите приграничья

Сотрудники ФСБ задержали представителя одного из контрольно-надзорных органов России, который наладил сотрудничество с представителями Украины, чтобы помочь им в действиях, угрожающих безопасности страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ задержала за госизмену сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ. Видео © ЦОС ФСБ России

«Задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов РФ по подозрению в государственной измене», — сообщили в ЦОС.

Известно, что в 2024 году сотрудник добровольно сообщил на Украину информацию о мерах, предпринимаемых для защиты объектов промышленности и энергетики в приграничных районах России. Также он рассказал о расположении подразделений ВС РФ. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена), он находится под стражей.

В Центральном оперативном штабе также сообщили, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.